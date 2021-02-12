Адвокат рассказал о правах мигрантов на вакцинацию от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/2cf2dc2e-63bc-11eb-b5ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что Роспотребнадзор ставит в приоритет вакцинацию российских граждан, ни в одном официальном документе не говорится о том, что иностранцам в уколе от COVID-19 будет отказано. По этой причине они могут требовать получения прививки, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Владимир Гончаров.

26 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иностранцев, проживающих в России, пока не будут прививать от коронавируса. По её словам, приоритетом пользуются российские граждане.

Тот факт, что россиян планируют иммунизировать первыми, понятен. Вакцина на сегодняшний день есть в ограниченном количестве, а тем более в регионах. Тем не менее ни в одном официальном документе не сказано, что иностранцы не имеют права на иммунизацию. Кроме того, если у человека есть вид на жительство, который позволяет находиться на территории России на протяжении длительного времени, у него должна быть и возможность пользоваться такими важными медицинскими услугами, как вакцинация, — заявил Гончаров.

В России с 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация населения от коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, что власти столицы положительно оценили предложение о вакцинации от коронавируса таксистов и курьеров, не имеющих российского гражданства. Так, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что водители контактируют с большим количеством людей и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами агрегаторов.