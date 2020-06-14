Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России во время пандемии

Иностранные граждане, которые находятся в России, с 15 июня смогут продлить истекший срок пребывания в стране. Отмечается, что документы, срок действия которых закончился в период пандемии коронавирусной инфекции, можно будет заменить в МВД.
Иностранцы, у которых истекли сроки пребывания на территории России во время распространения коронавирусной инфекции, смогут начать оформление документов с 15 июня, обратившись в миграционные подразделения МВД, — приводят сообщение источника в правоохранительных органах в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что группа из 50 немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась из Франкфурта-на-Майне на работу в Россию. Борт приземлился в Домодедово 11 июня в 02.22 по московскому времени. Правительство России выдало разрешение на перелёт. Уточняется, что не все из европейских топ-менеджеров, которые хотели бы вернуться в РФ, попали на борт рейса. Это связано с большой сложностью согласования списка пассажиров.