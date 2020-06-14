Иностранцы смогут продлить сроки пребывания в России во время пандемии

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Многие в России неправильно понимают смысл ослабления ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. Люди после отмены режима самоизоляции в городах стали собираться группами, а рост числа контактов в сложившейся ситуации может привести к увеличению числа новых случаев заражения, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Он отметил, что сейчас наблюдается явное снижение количества новых заболевших. Например, в столице таковых за последние сутки было выявлено менее 1500. Однако, сказал Авдеев, в целом на территории страны не...