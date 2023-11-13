Информацию о перегруппировке войск мог распространить фейковый аккаунт МО

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РИА Новости могли получить информацию о переброске войск у Днепра с фейкового аккаунта Министерства обороны РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительным данным, его ведут неустановленные лица с территории Украины, говорится в публикации.

Ранее РИА Новости и ТАСС опубликовали сообщение о перегруппировке войск «Днепр» на более выгодные позиции. Позднее материал был аннулирован, а журналисты заявили, что он вышел по ошибке. Министерство обороны при этом не сообщало о передислокации подразделений. Позднее ведомство сообщило, что распространение подобной недостоверной информации является провокацией.

Ранее в Министерство обороны рассказали, что военные группировки «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами и скопление личного состава украинской армии в Херсонской области. Бойцам также удалось ликвидировать пункт временной дислокации ВСУ на Каховском направлении.

Группировка «Днепр» срывает планы противника по ротации подразделений, добавили в ведомстве. ВСУ несут потери убитыми и ранеными. Российских бойцов прикрывают артиллерийские расчеты, которые наносят удары по перемещениям личного состава украинской армии, добавили в МО.