Инфлюэнсеры YAPPY прокачали блогеров на фестивале «Таврида.АРТ»

Фото: Таврида.АРТ

На фестивале «Таврида.АРТ» в Судаке мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY представила YAPPY Truck с современным аудио- и видеооборудованием. Ежедневно каждый желающий мог посетить трак, принять участие в лекциях и мастер-классах от таких инфлюэнсеров, как рэпер ST, Максим Игумнов и других, а также прокачаться в создании коротких вертикальных видео в YAPPY, сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Так, Мария Хамидова рассказала, как найти свою нишу и набирать тысячи просмотров, Дима Пучков поделился тонкостями создания коллабов, а блогер с волосами цвета соцсети KNOPKA YAPPY объяснила, как продвигать экспертный аккаунт.

Специально для гостей «Таврида.АРТ» в лектории выступил рэпер ST, который поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети.

Моя цель — поделиться своим опытом, дать все возможные инструменты и практически применимые знания, которые создатель контента сможет использовать для достижения максимально эффективного результата в социальных сетях, а в частности, в новой и перспективной сети YAPPY, — отметил артист.

Кроме того, каждый посетитель мобильной академии контента смог поучаствовать в конкурсе и выиграть фирменный мерч от YAPPY на память о мероприятии.

Отметим, что YAPPY Truck путешествует по российским городам всё лето, и Судак стал его пятой остановкой. Опробовать все преимущества мобильной академии и записать уникальный контент со звёздами и блогерами уже смогли жители Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, а финальной точкой маршрута станет масштабное мероприятие в Москве.