«Инфернальный мрак»: военкор Коц о преступлениях ВСУ в Мариуполе Коц заявил о неотвратимости наказания для задержанных в Мариуполе солдат ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащие украинской армии, совершившие преступления в Мариуполе, неотвратимо понесут наказание, о чем свидетельствуют уже вынесенные приговоры, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, весной 2022 года в городе творился «инфернальный мрак», вызванный преступными действиями отдельных украинских солдат.

Отдельное внимание военкор уделил уголовному делу, возбужденному против старшего лейтенанта ВСУ Сергея Батынского. По словам Коца, в 2022 году военный задержал семейную пару мариупольцев, после чего доставил их на территорию завода «Азовсталь». Военкор утверждает, что офицер украинской армии издевался над женщиной, угрожая ей пистолетом.

Над женщиной он, угрожая пистолетом, измывался несколько часов. Самое страшное, что за стеной все слышал ее муж. И выл от бессилия. Удовлетворившись, Батынский бросил женщину к супругу и поставил перед жестоким выбором: через два часа он расстреляет одного из них. А кого — решайте сами, — рассказал журналист.

Коц также отметил, что у некоторых жертв таких расправ были украинские паспорта. Он подчеркнул, что всех военных преступников неотвратимо ждет наказание. Об этом свидетельствуют не только уже вынесенные приговоры, но и тот факт, что в России до сих пор судят участников террористических группировок, орудовавших на Кавказе в 1990-е годы, подытожил военкор.

Как сообщалось ранее, суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек. Следствие установило, что преступление было совершено в начале марта 2022 года на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.