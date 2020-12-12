Инфекционист высказался в пользу проведения новогодних корпоративов и ёлок

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В ряде случаев компании могут проводить новогодние корпоративы в условиях пандемии коронавируса. Так, если соберутся сотрудники одного офиса, то дополнительной угрозы заражения для них не предвидится, отметил в беседе с NEWS.ru вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.

Если одна компания, где люди каждый день друг с другом общаются, то по факту они уже и так друг с другом все контактируют. И более того, компании сдают постоянно ПЦР-мазки на коронавирус — должны сдавать. Большие компании, крупные. То есть, там по факту люди, если собираются, уже обследованные. Если в пределах одного офиса, одного центра, то катастрофы никакой не случилось бы, — пояснил Тимаков.

Он добавил, что на таком корпоративе должны отсутствовать люди из других городов.

На эпидемиологическую ситуацию вряд ли повлияли бы и детские ёлки — при условии их проведения в больших залах и сопровождения ребёнка не более чем одним взрослым. Это объясняется тем, что дети друг от друга заражаются редко.

Ранее врач рассказала, что ёлки помогают защититься и вылечиться от коронавируса.