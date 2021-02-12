Инфекционист: Россия не избежит британского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/a77d38ac-6ef4-11eb-addd-96000091f725_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский штамм коронавируса дойдёт до России, избежать этого не удастся, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, за время пандемии вирус сильно мутировал и китайский штамм, с которого началось распространение COVID-19, уже не циркулирует в обществе.

И вот этот британский вирус всё равно к нам придёт. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые ещё не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться, — подчеркнул он в эфире радиостанции «Вести FM».

Он отметил, что в середине весны в стране будет подъём числа новых случаев заражения, так как в это время у людей сниженный иммунитет.

Снижение иммунитета будет способствовать росту обычных ОРВИ-заболеваний. И естественно, для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше, — добавил эксперт.

Тимаков уверен, что сейчас отменять масочный режим нельзя ни в коем случае.

Ранее Тимаков заявил, что перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться новым, британским штаммом. По его словам, этот и другие штаммы придут в Россию. Он отметил, что случаи повторного заражения «будут однозначно». В группе риска находятся люди, переболевшие COVID-19 год назад в лёгкой или бессимптомной форме.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%, писал NEWS.ru.