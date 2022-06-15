Инфекционист подтвердил появление самого заразного варианта «омикрона» Инфекционист Поздняков подтвердил появление самого заразного варианта «омикрона»

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый вариант «омикрона» BA.4, появившийся в мире, действительно самый заразный, сообщил российский инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с Lenta.ru. Заболевание при заражении этим штаммом протекает как респираторное, а в группе риска находятся непривитые от коронавируса, отметил он.

Новый штамм действительно отличается только тем, что он на 10–20% более заразен, чем предыдущие штаммы «омикрон» (BA1) и «стелс-омикрон» (BA2). Дополнительной патогенности и зловредности не отмечено, новый штамм COVID-19 протекает большей частью как респираторное заболевание и локализуется в верхних дыхательных путях. В группе риска, как и ранее, находятся те, кто не вакцинировался, — сказал Поздняков.

Врач предположил, что BA.4 может вытеснить другие штаммы инфекции COVID-19, при этом он достаточно успешно обходит иммунитет у привитых и переболевших, но они болеют относительно легко.

О том, что в России впервые выявлен вариант штамма «омикрон» ВА.4 коронавируса, 12 июня сообщил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Однако превалирующим, по его словам, остаётся вариант ВА.2.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков предрёк России новую вспышку коронавируса осенью. Она возможна, так как закончатся школьные каникулы и многие люди вернутся из отпусков.