Инфекционист оценил эффект от введения нерабочих дней

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал эффект от введения нерабочих дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По словам доктора, на данный момент ситуация стабильна только в 13 регионах, в остальных заболеваемость продолжает расти, пишут «Известия».

При этом, по мнению специалиста, девяти рабочих дней может вполне хватить для снижения заболеваемости, но при условии, что люди останутся дома. Если же выходные провести нет так, как планировали медики, то большинство регионов вообще не заметят никакого положительного эффекта.

Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: одни общественные места закрываются, а другие остаются почему-то открытыми. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте её очень серьёзно организуем, чтобы снизить риск распространения, — заявил врач.

Инфекционист уверен, что неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию следует купировать вводом адекватных мер, которые подтолкнут население к вакцинации.

«У нас в субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжёлыми осложнениями», — аргументировал врач.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что нерабочие дни — это эффективная мера для остановки волны коронавируса, но полный локдаун вредит всем, поэтому есть куда более удобный способ навсегда отказаться от самоизоляции.