Инфекционист оценил эффект от введения нерабочих дней

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал эффект от введения нерабочих дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По словам доктора, на данный момент ситуация стабильна только в 13 регионах, в остальных заболеваемость продолжает расти, пишут «Известия».
При этом, по мнению специалиста, девяти рабочих дней может вполне
Девяти дней может быть достаточно, если люди останутся в кругу семьи, а не пойдут с друзьями на пикники, не поедут отдыхать, если не будут работать общественные места. Ведь иногда регионы вводят избирательные меры: одни общественные места закрываются, а другие остаются почему-то открытыми. Хорошо, пусть у нас неделя, но давайте её очень серьёзно организуем, чтобы снизить риск распространения, — заявил врач.
Инфекционист уверен, что неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию следует купировать вводом адекватных мер, которые подтолкнут население к вакцинации.
«У нас в субъектах уже есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией настолько высок, что в разы снизилось число госпитализаций в реанимации с тяжёлыми осложнениями», — аргументировал врач.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что нерабочие дни — это эффективная мера для остановки волны коронавируса, но полный локдаун вредит всем, поэтому есть куда более удобный способ навсегда отказаться от самоизоляции.