Инаугурация Путина: интрига сохранялась до конца

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интересно, когда Владимир Путин говорил о важности преемственности курса на десятилетия вперед, он думал о своей бывшей классной руководительнице Вере Гуревич, которая также присутствовала на церемонии в Кремле? Ведь связь поколений и определяется сохранением заветов и опорой на опыт предшествующих поколений. И об этом важном аспекте построения суверенного государства также говорил президент в своей инаугурационной речи.

Недаром одним из самых ярких эпизодов всей церемонии стало благословение патриархом Кириллом президента в Благовещенском соборе Кремля. Патриарх пожелал Владимиру Путину оставаться у власти до конца его века. И, видимо, в иносказательной форме речь шла как раз о сохранении стабильности и преемственности. Настоящий государственный деятель, как известно, тем и отличается от политика, что думает не о ближайших выборах, но о грядущих поколениях.

Вместе победим!

В своей речи президент не говорил прямо о победе на СВО, но постоянно подчеркивал, что побеждать России надо не только на поле боя, но и в решении множества проблем, несмотря на санкционное давление и попытки внешнего вмешательства.

Да, наше государство остается приверженцем традиционных ценностей, но это не означает какой-то косности. А, наоборот, основу для консолидации общества, следующего избранным путем развития.

Президент не просто так повторил, что основой сохранения и развития страны остается укрепление государственного суверенитета. Поскольку только мы сами, граждане великой страны, должны определять ее судьбу. Основой такого суверенитета остается наша самодостаточность в самом широком смысле этого понятия и возрастающая конкурентоспособность.

Но вот на что президент обратил особое внимание: самодостаточность и суверенность никоим образом не означают закрытости нашего государства. Более того, Россия была и остается открытой к широкому международному сотрудничеству. Если только наши партнеры откажутся от их спесивой позиции с претензией на исключительность, а взаимные интересы будут уважаться.

Владимир Путин известен и своей манерой выстраивания исторических ассоциаций, потому и закончил он свою инаугурационную речь фразой: «Вместе победим!» Напомнив известное восклицание императора Константина «Сим победим!».

Фото: kremlin.ru

Раскол дипломатического корпуса

Вокруг инаугурации Путина неожиданно закрутилась интрига. Ведь приглашения на церемонию вступления президента в должность были разосланы всем послам, но большинство западных дипломатов решили вызывающим образом их проигнорировать. Более того, послы Германии и Соединенных Штатов предпочли даже покинуть пределы России, словно им потребовались срочные консультации собственных руководителей.

Парадокс же ситуации заключается в том, что наши выборы скрепя сердце объединенный Запад все-таки признал. Понятно, что правильная страна в их понимании только та, что выстраивается в кильватере американской политики. Это в нашем понимании нормальная страна должна быть суверенной, самодостаточной и открытой к справедливому сотрудничеству, о чем еще раз напомнил наш президент. Ну так вот, признав итоги выборов, наши экс-партнеры все-таки решили достать свою ложку дегтя и отказались от присутствия на церемонии в Кремле. Впрочем, не все.

А потому среди гостей можно было заметить послов Франции, Словакии и Венгрии. Эти дипломаты заявили о необходимости сохранения прямых коммуникативных контактов с российской стороной. Примечательно, что Франция и Венгрия фигурируют в европейском маршруте Си Цзиньпина. Совпадение? Не думаю! Многополярный мир не без проблем, но строится.

Не бывает и. о. главнокомандующего

Не исключено, что очень скоро мы узнаем имена премьера и тех министров, которые избавятся от нынешней своей приставки «и. о». Но самое главное, что не было и нет и. о. главнокомандующего. Владимир Путин в ходе нынешнего формально переходного периода продолжал исполнять все свои обязанности.

И уже завтра президент примет участие в работе саммита Евразийского экономического союза. И, видимо, по присутствию нескольких фигур министров в его окружении можно будет оценить их дальнейшую карьеру.

А 15 мая президент летит с официальным визитом в Пекин. И к этому моменту все правительство должно быть утверждено, поскольку многие министры будут находиться за столом переговоров с китайскими партнерами, а для возможных новичков это будет своеобразная презентация.

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