Импортозамещенный SJ-100 успешно совершил первый полет: фото нового лайнера

Фото: Минпромторг

Импортозамещенный SJ-100

В Минпромторге сообщили, что ближнемагистральный российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами успешно совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Воздушный борт изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха).

Продолжительность полета составила 54 минуты. Экипаж борта выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе.

В ведомстве отметили, что полет продолжался 54 минуты на высоте до 3000 м. В полете SJ-100 разгонялся до 343 км/ч.

Помимо этого, самолет произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

Всего в обновленном «суперджете» было размещено около 40 систем и агрегатов. В Минпромторге добавили, что новый SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях Sam146, которыми оборудован нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как поясняли в «Ростехе» в июне, это необходимо для «ускорения программы испытаний». Второй образец совершит полет уже с отечественными двигателями ПД-8.

SJ-100 — это новая, импортозамещенная версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. По оценкам экспертов, разработка этого самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8.

В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года.