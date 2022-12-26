Иммунолог призвал ввести тестирование на COVID-19 прибывающих в РФ граждан Иммунолог Крючков призвал ввести тестирование на COVID-19 прибывающих в Россию граждан

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва

Экспресс-тестирование на COVID-19 и антитела к SARS-Cov-2 в аэропорту Внуково

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Китае представляет угрозу для всего мира, поэтому в России следует вернуть обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто прилетает в страну из КНР или из стран, с которыми у нее обеспечен активный пассажиропоток, рассказал НСН иммунолог Николай Крючков. По его словам, высокие темпы заболеваемости в условиях численности населения КНР может привести к появлению мутировавших вариантов коронавируса, которые могут оказаться более заразными и смертельными, чем предыдущие. Эксперт подчеркнул, что высокая заболеваемость коронавирусом в Китае может привести к росту числа заражений и в России.

Это может докатиться до всех, с кем имеется сообщение. Это повлияет на эпидситуацию в двух аспектах. Первый — это как в сообщающихся сосудах. Если в Китае больше заболеваемость на душу населения, чем в России реальная, то это может перелиться сюда в какой-то степени. Второй аспект — это возможность за счет такой высокой заболеваемости появления новых «мутантов», которые могут по своим свойствам еще более адаптировать коронавирус к человеческой популяции. Патогенность и летальность может повыситься при этом. Это большие риски для всего мира, — заявил Крючков.

Иммунолог объяснил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшилась в Китае после ослабления противоэпидемических ограничений. Долгое время в КНР практиковалась политика «нулевой толерантности» к коронавирусу, которая как раз и позволяла сдерживать пандемию, но после ее отмены, по словам врача, ситуация в стране фактически вышла из-под контроля.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Китае за день коронавирусом заразились более 37 млн человек. Вспышка стала крупнейшей в мире. За первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов китайцев, это почти пятая часть населения страны.