Иммунолог поддержал снижение порога обязательной вакцинации

Иммунолог Владислав Жемчугов поддержал снижение порога обязательной вакцинации до 35%. В интервью «НСН» он подчеркнул, что при этом необходимо учитывать тех, кто уже переболел коронавирусом или заболевание прошло в скрытой форме.

Стало известно, что для некоторых регионов изменится задача по вакцинации. Вместо 60% населения к 1 сентября должны быть привиты не менее 30–35%. Скорее всего, такое решение связано с тем, что в коллективный иммунитет записали тех, кто уже переболел коронавирусом, либо болезнь прошла скрытно или в неявной форме.

Я думаю, что плану по вакцинации ничего не помешало, просто, если я прав в своих предположениях, разум восторжествовал. Если зачли в коллективный иммунитет всех: и переболевших, в том числе и в неявной форме, то вакцинированных понадобится меньше, — отметил эксперт.

Кроме того, не стоит вводить более жёсткие меры для вакцинации и усиливать и так высокое давление на народ. По словам эксперта, необходимо обеспечить наличие всех вакцин в поликлиниках. Также следует увеличивать количество коек и врачей в регионах, где начала повышаться смертность от коронавируса. Именно в этих местах необходимо вводить дополнительные меры или ограничения. Что же касаемо введения повсеместных запретов и всеобщей вакцинации, то на сегодняшний день для этих решений недостаточно информации.

Ранее стало известно, что летальность от коронавируса может вырасти до 5–10%, в том числе из-за постоянных мутаций вируса.