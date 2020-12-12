Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/904f3e56-3de8-11eb-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Высокий уровень смертности от коронавируса в России является следствием нежелания людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что лечить инфекцию надо «с первого дня». Поэтому, когда человек не начинает это на раннем этапе, он отдаёт «победу вирусу заранее».

На каком-то этапе неадекватна ситуации тактика лечения, отстаёт диагностика. И я даже знаю где: на первом этапе. Потому что люди попадают в больницу, когда им уже совсем плохо, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

Он добавил, что «на первом этапе есть такая парадигма, что лечить до температуры 38 не надо». Однако, пояснил эксперт, это является большой ошибкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса сообщил, что подтверждены 450 новых смертей пациентов с COVID-19, а общее число летальных исходов составило — 47 391. Кроме того, число новых случаев заражения в стране по состоянию на 14 декабря выросло на 27 328 — до 2 681 256.