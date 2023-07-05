Известная телеведущая захотела стать омбудсменом по животным Телеведущая Броневицкая заявила, что хочет стать омбудсменом по животным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илона Броневицкая

Телеведущая и зоозащитник Илона Броневицкая в беседе с NEWS.ru заявила, что хочет стать омбудсменом по животным, если появится такая должность. Она положительно оценила предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева создать такую должность и подчеркнула, что общероссийский защитник животных стране необходим.

Я хотела бы стать омбудсменом, который занимается животными. Чем больше уделяется внимание этому вопросу, тем лучше эта страна. Это абсолютное зеркало общества, — отметила Броневицкая.

Сейчас телеведущая является общественным советником губернатора Московской области по вопросу регулирования численности безнадзорных животных. В этом качестве она выступила против законопроекта, дающего регионам право самим решать, что делать с бездомными животными.

Законопроект прошел в Госдуме первое чтение в мае 2023 года. Нормативный акт позволяет местным властям не применять федеральные нормы об отлове животных и их помещении в приюты. Документ неофициально называют «законом о праве убивать бездомных собак».

Надо добиваться, чтобы этот закон не был принят. Это уже край пропасти! Зоозащитники и некоторые депутаты борются против этого «расстрельного» закона, — заявила Броневицкая.

Проблема обращения с бездомными животными вызывает множество споров среди россиян. Пока одни требуют ужесточить обращение с бродячими собаками и кошками, другие выступают за гуманизацию отношения к братьям меньшим. Дискуссия обостряется после появления новостей о нападении бродячих собак на людей.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными. Кроме того, за несоблюдение требований к содержанию животных, например за выброшенных питомцев, россиянам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.