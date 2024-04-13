«Иксоводы» взорвали американскую гаубицу ВСУ под Харьковом «Архангел спецназа Z»: «Ланцеты» уничтожили гаубицу M109 PALADIN под Харьковом

Фото: МО РФ

Операторы дронов-камикадзе «Ланцет» уничтожили гаубицу ВСУ американского производства M109 PALADIN на Харьковском направлении близ населенного пункта Липцы, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его данным, бойцы ВСУ из этой гаубицы обстреливали частный сектор, а также мешали российским военным зачищать строения, где располагался одно из националистических воинских формирований Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал опубликовал кадры поражения этой гаубицы: показано взаимодействие разведывательного дрона ВС России, который выявил местоположение «паладина», после чего «иксоводы» нанесли удар по полученным координатам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Контроль и корректировка огня производились операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.