«Иксоводы» отправили на металлолом украинский ЗРК «Бук» под Харьковом Коц: бойцы «Севера» разбили «Ланцетом» украинский ЗРК «Бук» под Харьковом

Фото: МО РФ

Бойцы группировки войск «Север» ударом «Ланцета» уничтожили пусковую установку «Бук» украинской армии в Харьковской области, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он назвал ювелирной работу «иксоводов».

Журналист опубликовал кадры этой операции: оператор разведывательного дрона выявил позицию, откуда украинский ЗРК наносил удары и установил за ним слежение. Военные ВСУ по завершении обстрелов передвинули боевую машину в лесополосу, и это зафиксировал российский дрон. Передав координаты, в работу включился оператор дрона-камикадзе.

Согласно кадрам, ВСУ передвинули «Бук» в лесной массив, который скрывал технику за листвой деревьев. Несмотря на это, «Ланцет» отработал по координатам и уничтожил ЗРК. На видео видно, как из-под листвы поднимается плотный серый дым.

Ранее представитель группировки войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что украинские войска, которые пытались удержать населенный пункт Очеретино на территории ДНР, были вынуждены привлечь дополнительные силы и резервные подразделения для стабилизации ситуации. Волошин признал, что российские военные достигли определенного тактического успеха в этом районе.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео уничтожения двух реактивных систем залпового огня HIMARS в зоне военной спецоперации. Российские военные ликвидировали американские боевые машины прямо в лесной полосе.