«Иксоводы» нашли и ликвидировали командно-штабную машину ВСУ «Архангел спецназа Z»: «иксоводы» уничтожили КШМ украинских войск под Херсоном

Фото: МО РФ

«Иксоводы ВДВ» ликвидировали командно-штабную машину (КШМ) Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Сначала операторы «Ланцетов» обнаружили притаившийся в лесу грузовик, после чего нанесли один четкий удар.

На опубликованных кадрах видно, что после сброса боеприпаса автомобиль взрывается. Далее клубы дыма вокруг КШМ заполняют пространство вокруг.

Ранее Минобороны РФ рассказало, как подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет» определили местоположение и уничтожили артиллерийскую самоходную гаубицу М777 американского производства. Удар по военной технике был нанесен на Херсонском направлении. «Иксоводы» 810-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили «натовский подарок» среди разрушенных построек.