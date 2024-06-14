«Иксоводы» накрыли огнем танк ВСУ под Харьковом и попали на видео «Архангел спецназа Z»: «иксоводы» уничтожили украинский Т-64 под Харьковом

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения украинского танка Т-64 на Харьковском направлении в зоне военной операции. По данным канала, удар беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» нанесли «иксоводы» группировки войск «Север» Вооруженных сил России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Харьковское направление. «Иксоводы» (операторы дронов «Ланцет». — NEWS.ru) группировки «Север» в очередной раз не оставили шансов технике противника. Был уничтожен танк Т-64, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что «иксоводы» Вооруженных сил России поразили зенитно-ракетный комплекс «Бук» и самоходную артиллерийскую установку «Акация» украинской армии в зоне спецоперации. Уточнялось, что поставленную руководством задачу выполнили бойцы группировки «Север».

До этого «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российской группировкой войск «Север» зенитно-ракетного комплекса «Оса» ВСУ. Как отмечается, кадры сняты на Харьковском направлении. На них видно, как к установке приближается российский дрон и врезается в нее, вызвав взрыв. Экипаж сбежал, пишет канал.