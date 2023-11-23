Их нравы: голландский суд украл у России золото скифов

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В Киеве радостно заявили, что достигнуто окончательное соглашение о передаче Украине более тысячи артефактов, в основном эпохи скифов, которые были посланы четырьмя музеями Республики Крым на выставку в Нидерландах. Правда, затем стало понятно, что пока официального подтверждения этому нет. Пока. Но, судя по всему, судебное разбирательство, тянувшееся много лет, завершено. Политика ныне имеет полный приоритет даже над культурными связями.

Эффект Крымской весны

Так получилось, что четыре крымских музея отправили гордость своих «золотых кладовых» на выставку в Амстердам в самом начале февраля 2014 года. И тут случилось возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань. Понятно, что вопрос о том, куда возвращать ценные экспонаты, встал ребром. С одной стороны, в договоре о проведении выставки было записано, что экспонаты являются украинским национальным достоянием. С другой, музеи все-таки представляли Крымский полуостров, а сама экспозиция носила название «Крым: золото и загадки Черного моря».

Начались судебные разбирательства, в которых уже трудно было надеяться на объективность, учитывая нараставшую антирусскую риторику и явно политизированную позицию органов дознания. Киев напирал на тот факт, что украинские ведомства выдали лицензию на вывоз предметов античного искусства. Правда, к тому времени срок ее действия истек.

Так или иначе, но уже в 2016 году суд постановил вернуть достояние Украине, но за Крымом оставалась возможность подачи апелляции. И, судя по всему, все решения оказались в пользу Киева. Что неудивительно.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Отменить русское искусство

Понятно, что европейские судьи и прокуроры не знают крымской истории. Иначе они сильно удивились бы, узнав, что вывезенные на выставку в Амстердам коллекции были сформированы в крымских музеях еще в то время, когда Таврия была частью Российской Федерации. Или даже Российской империи.

Между тем этот прецедент несет в себе риск нанести сильнейший удар по перспективам восстановления культурных обменов России с ныне недружественными странами. Кстати, мы же помним, как у нас переживали по поводу картин французских импрессионистов, которые оказались представленными на выставках в Европе уже после начала нашей СВО. И лишь срочными усилиями нескольких ведомств удалось срочно вернуть эти шедевры через Финляндию.

А на фоне угроз «отменить все русское» шансы вернуть крымское достояние выглядели изначально эфемерно. Более того, некоторые адвокатские конторы просто боялись в такой ситуации защищать интересы России и Крыма, который на местных картах по-прежнему изображается частью Украины.

Печальная судьба скифского золота

Понятно, что если тысячи артефактов окажутся в Киеве, то их судьба будет печальна. В нынешних условиях нарастающего хаоса в системе управления Украины часть коллекций просто будет растащена по карманам власть предержащих. А то, что не успеет расползтись по частным коллекциям, может быть реализовано той же Европе на аукционах или отдано в качестве залога за получаемые военные кредиты.

Не так давно все с ужасом наблюдали, как после захвата Киево-Печерской лавры старинные православные иконы, включая образа XIV века, вдруг оказались в Европе.

Нынешнему режиму с его сказками о мнимых достижениях фантастических древних украинцев истинные исторические артефакты вообще не нужны. Ценность у них не культурно-историческая, а исключительно финансовая.

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