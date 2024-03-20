Идею о создании министерства демографии не оценили Демограф Крупнов: новое суперведомство не поможет росту населения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предложение некоторых российских политиков создать министерство демографии лишено смысла, если закрывать глаза на проваленные задачи, заявил в беседе с НСН демограф Юрий Крупнов. По его словам, новое суперведомство с пятью тысячами бюрократов в центре Москвы не улучшит ситуацию с сокращением численности населения в стране.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов предложил создать в правительстве специальное министерство демографии. Руководитель думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев также говорил о необходимости ввести должность «ответственного» за демографию, «сделать министерство или курирующего вице-премьера».

Немножко странно, что столь уважаемая фракция не знает, что у нас есть ответственный за этот вопрос, ее зовут Татьяна Алексеевна Голикова — вице-премьер, курирующий демографию. <...> Ну, создадим суперведомство, посадим пять тысяч бюрократов в центре Москвы — и что? — спросил эксперт.

Он напомнил, что в 2018 году президент подписал свой знаменитый майский указ, в соответствии с которым к сегодняшнему дню правительство должно было добиться естественного устойчивого роста населения. Однако это поручение не было выполнено. Как подчеркнул демограф, стране нужен долгосрочный проект на 20-30 лет, в соответствии с которым в половине семей будет по три и более детей.

А все эти бюрократические игры ни к чему не приведут. Сегодняшний нацпроект «Демография» не имеет отношения к рождаемости, — резюмировал Крупнов.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что России необходимо поднять уровень населения до 500–700 млн человек, чтобы государство могло успешно развиваться. По его словам, Россия имеет огромные территории, и для успешного развития необходимо соответствующее количество населения.