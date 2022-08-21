«Идея не бредовая»: оценена возможность появления самогона в ресторанах Сомелье Попов оценил возможность появления самогона в ресторанах и барах

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Идея о появлении самогона в российских ресторанах и барах не является нереалистичной, но в стране никто глобально не занимался самогоноварением, чтобы поставлять на рынок, рассказал в беседе с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. Он также напомнил о том, что в России существует запрет на изготовление самогона.

Идея не бредовая, но у нас пока никто глобально не занимался самогоноварением, чтобы вывести это на такой большой объем и поставлять на рынок, потому что с точки зрения законодательства у нас был запрет на перегонку именно дистиллятов, потом их реализацию. Немножко законные требования сменились, но пока, насколько мне известно, никто в глобальном плане не занимается производством самогона для собственной страны, — сказал Попов.

Ранее Попов в беседе с NEWS.ru рассказал, что через несколько лет в России может появиться собственный виски, этим вопросом занимается завод в Калининградской области. По его словам, для производства напитка уже выделили средства, мощности и бочки. Сомелье добавил, что в московских ресторанах и барах пока используются старые запасы элитных брендов алкоголя, но к их замене активно готовятся, в частности будут прорабатываться новые технологические карты или виные банные карты.

Также Попов выразил мнение, что российское правительство разрешит параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy, так как это марки, на которых зарабатываются деньги. По его словам, сейчас разрабатываются пути решения этого вопроса, а на импортозамещение известных брендов понадобится много времени.