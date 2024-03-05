ИА Регнум: родные выгнавшей военного из кофейни женщины сами были на СВО

Фото: Соцсети

Алена Полякевич

ИА Регнум со ссылкой на родных владелицы кафе в Люберцах, которая заставила бойца ВС РФ покинуть заведение, сообщает, что ее двоюродный брат недавно получил осколочное ранение в зоне спецоперации и вернулся в Москву на реабилитацию. По информации агентства, отец россиянки также является участником СВО. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В материале ИА Регнум говорится, что девушка всегда была на стороне России, но к ней в кофейню пришел человек, дискредитировавший себя и остальных участников спецоперации. По данным агентства, она сожалеет о своих постах двухлетней давности, и благодарна российским военнослужащим за спасение своей бабушки на Донбассе.

Алена признает, что бойцы СВО — герои, но только пусть ведут себя как герои. В кафе у Алены был один-единственный столик, он для ожидания кофе. Там на полчаса сел боец СВО и грязнейшим матом разговаривал с кем-то полчаса. У нас есть видео, но нам не дают его опубликовать, — приводит ИА Регнум слова родственников Алены.

Агентству также стало известно, что после огласки случившегося девушке начали поступать многочисленные угрозы и она уехала из России.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в середине февраля в кофейню Алены зашел участник спецоперации, который вел себя неадекватно и оскорбительно. Хозяйка заведения его выгнала, и написала об этом в соцсетях. Позже девушку задержали и оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. В отношении Алены было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ей грозит от двух до пяти лет тюрьмы.