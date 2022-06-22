Россияне получат отечественный аналог App Store Правительство РФ предложило предустанавливать на смартфоны российский магазин приложений

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Законопроект о создании и обязательной предустановке российского магазина приложений внесло в Госдуму правительство РФ. Проект документа опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. В отечественный магазин будут загружать ПО из перечня, составленного профильным ведомством. Необходимость создания отечественного аналога App Store и Gogle Stоre объяснили санкционным давлением Запада.

Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства, — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предполагают загружать в российский магазин приложения, перечень которых определит профильное ведомство. При этом непосредственно создание магазина не повлечёт затрат бюджетных средств. Необходимость принятия такого законопроекта объясняют санкционным давлением, неопределённостью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры

Запуск российского магазина приложений RuStore был анонсирован Минцифры и VK в середине мая. Тогда руководитель министерства Максут Шадаев заявил, что из всех отечественных магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован.