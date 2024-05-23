И убийца, и понятой: почему «политеховский маньяк» не получит пожизненное

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Виталий Манишин

В 2000 году, с 25 июня по 15 августа, пропали пять абитуриенток барнаульского политеха. Только в 2024 году следователи вышли на след настоящего убийцы. Им оказался бывший заместитель главы Калманского района Виталий Манишин. Оказалось, что мужчина убивал не только юных абитуриенток. NEWS.ru пишет о подробностях дела.

Ездил на место собственного преступления понятым

Мужчина наблюдал за девушками около информационных стендов или около здания, а затем завязывал с ними разговор, рассказывает издание «Толк». Тогда он работал в ветеринарной службе, но в беседах с девушками утверждал, что имеет хорошие связи с руководством вуза и может договориться о поступлении на любой факультет.

«Я представлялся, что я человек, который имеет возможности решить вопрос гарантированного, стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал во всех пяти случаях. Я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало», — рассказал за решеткой в зале заседания Манишин.

Он вывозил девушек в безлюдное место Калманского района и после изнасилования душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив огнетушителем по голове. Всем погибшим было 16–17 лет. Позже он ездил понятым на одно из мест убийства и подписывал все соответствующие документы.

Бывший коллега убийцы поделился в телефонном разговоре с НТВ, что у Манишина в нулевых был разговор с полицией из-за следов крови в машине. Но он смог доказать, что это кровь от мяса животных. Позже найти его удалось по образцам ДНК, которые были обнаружены на одном из мест убийства.

Оболгали обувщика

Следователи отрабатывали несколько версий убийств, но не сразу обнаружили серию преступлений. Более того, главным подозреваемым сделали местного продавца обуви. Он дал признательные показания, но в ходе следственного эксперимента покончил с собой. После его самоубийства дело зависло больше чем на 20 лет.

Против обувщика по фамилии Анисимов были вполне обоснованные подозрения, но все косвенные, пишет Telegram-канал Baza. Следователь выяснил, что в июле того года семья Анисимовых жила на даче. 28 июля, в день исчезновения одной из абитуриенток, Александр Анисимов уезжал в город за продуктами, отсутствовал до поздней ночи. Установить точную дату удалось, потому что у соседа по СНТ был день рождения: он просил купить продукты и выпивку на его долю. В день исчезновения другой абитуриентки Анисимов сказал семье, что поедет на свою торговую точку, но, судя по журналу приемки товара, в тот день он там не появлялся.

Сотрудники вуза тоже попали в поле зрения силовиков. Но в итоге проверки позволили вычислить только торговца методичками, курсовыми и дипломными работами. Еще один преподаватель обвинялся в домогательствах по отношению к студенткам.

Первая жертва в 19 лет

В ходе следствия выяснилось, что криминальный бэкграунд убийцы тянется еще с 1989 года. Первой жертвой Манишина тогда стала 17-летняя девушка, с которой 19-летний маньяк познакомился вместе с друзьями на автобусной остановке в селе Дубрава. Вместе они выпивали, и в конце застолья девушка осталась наедине с Манишиным. Он попытался изнасиловать ее, но она дала отпор. В результате Манишин задушил новую знакомую и закопал.

Тогда следователи допросили всех участников встречи, включая убийцу, но в дальнейшем дело никак не расследовалось. К нему вновь обратились только в мае 2023 года. И оно же вывело следствие на серию убийств абитуриенток. Была установлена его причастность к убийству абитуриенток и еще пяти девушек. Всего 11 жертв. О некоторых душегуб проговорился случайно во время следствия, пишет Telegram-канал SHOT. Среди жертв женщины, которые хотели устроиться в то же учебное учреждение, и мать одной из убитых абитуриенток.

Фото: altai-krai.sledcom.ru Виталий Манишин

Пожизненное не дадут

Несмотря на число жертв, маньяка не приговорят к пожизненному сроку. Об этом заявили представители Следственного комитета по Алтайскому краю на брифинге по громкому делу, передает MK.RU. Причина — в уголовно-процессуальном законодательстве. В зависимости от тяжести для каждого преступления есть сроки давности. Поскольку в случае «политеховского маньяка» прошло уже более 15 лет, высшая мера применяться не может, но будет реальное лишение свободы.

«Вопрос о применении срока давности решает суд», — отметил следователь Иван Зеленский, добавив, что главное, чтобы виновный получил справедливое наказание.

Возможно, что число изнасилованных и убитых увеличится, пишет AltaPress. Но следствие пока не располагает прямыми уликами о причастности Манишина к аналогичным преступлениям. Сейчас он находится в СИЗО, но его дело уже передано в Калманский районный суд для рассмотрения по существу.

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