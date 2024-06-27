«И по рюмашке»: Марков отреагировал на спор Бастрыкина и Володина Марков: релоканты строят большие теории из-за спора Бастрыкина и Володина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Спор председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина из-за слов первого о «государственной дуре» оказал заметное влияние на среду релокантов, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, там уже начали фантазировать на тему роста напряжения в российской элите.

Кто-то считает, что это просто спор. А релоканты строят большие теории, что растет напряжение в российской элите, если наружу выходят личные оскорбления. И значит, давление Запада на Россию имеет эффект. И значит, давить на Россию надо еще сильнее, — написал Марков.

При этом эксперт считает, что на личных отношениях Бастрыкина и Володина эта ситуация не скажется. По его выражению, они «сегодня просто вместе хлопнут — и по рюмашке, и по плечу».

Ранее Бастрыкин заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».

В ответ на это Вячеслав Володин заявил, что председатель СК РФ своими словам оскорбил российский народ. Он пояснил, что депутатов ГД избирают граждане РФ.