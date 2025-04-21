«И не подумаешь, что здесь шли бои»: как живет Мариуполь после освобождения

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мариуполь, центр города, 2024 год

20 мая исполнится три года со дня полного освобождения Мариуполя Вооруженными силами России, битва за город продолжалась более двух месяцев. 21 апреля 2022 года российские войска выбили ВСУ из города, заблокировав их остатки на территории комбината «Азовсталь» Это была самая первая крупная военная кампания в ходе специальной военной операции, а Мариуполь — первым на тот момент крупным населенным пунктом, за который развернулись бои в ходе СВО. Как он выглядит спустя три года, о чем рассказывают жители и воевавшие за освобождение города военнослужащие ВС РФ, будет ли восстановлен завод «Азовсталь» — в материале NEWS.ru.

Что происходило в Мариуполе весной 2022-го

Многие жители Мариуполя рассказывают, как весной 2022 года провели более полутора месяцев в подвалах без электричества, воды и тепла. По их словам, приходилось добывать воду, например из бачков унитазов брошенных квартир, хозяева которых успели ранее выехать и даже не закрыли двери. Чтобы приготовить еду, во дворах многоэтажек разжигали костры. Там же, вспоминают местные, хоронили погибших от артобстрелов и при взрывах.

В распоряжении NEWS.ru оказались кадры могил во дворах мариупольских многоэтажек. На одном из видео мужчина средних лет рассказывает, как после взрыва начался пожар, в котором сгорели заживо несколько пожилых людей, не успевших выбраться из своих квартир.

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Штурмовик с позывным Хасан из батальона «Сомали», участвовавший в боях за Мариуполь, напомнил в беседе с NEWS.ru, как ВСУ стреляли по домам, покидая город. «Видимо, от бессилия и злобы бесчинствовали страшно! В больнице пациентов и медперсонал выставляли на окна, прикрываясь ими, как живым щитом. Около 120 человек оказались тогда в больнице в положении заложников», — вспоминает он.

Его сослуживец с позывным Цыган вспомнил, что бои были тяжелыми. Когда прекратились обстрелы, то, по его словам, из подвалов стали подниматься люди. «Выходят дети чумазые, как домовенок Кузька в мультике. За ними женщины идут, плачут. Мы их принимались успокаивать, мол, уже все хорошо, самое страшное пережили. Отдавали им продукты, одежду — все, что могли», — рассказал NEWS.ru Цыган.

Штурмовик «Сомали» с позывным Медведь подтвердил, что город был почти целиком уничтожен ВСУ. «И это было даже тяжелее самих боевых действий — наблюдать детей и стариков в разрушенном войной городе. Я спрашивал у жителей, почему раньше-то не уехали? Все отвечали: „Мы и подумать не могли, что ВСУ начнут нас убивать“. Люди не виноваты ни в чем, они заложники обстоятельств», — добавил собеседник.

Фото: NEWS.ru Мариуполь, июнь, 2022 год

По его словам, на обочинах стояли обгоревшие машины, внутри некоторых из них были трупы. Боевики ВСУ расстреливали людей почти в упор, рассказывают бойцы.

Что говорят сами жители Мариуполя о погибших в 2022-м

Пожилая женщина, представившаяся Ириной, плача, рассказала о потерях в семье во время бомбардировок. «Хотелось бы вернуться назад в прошлое, где были все живы. У меня муж погиб. Дети живут за границей, уехали задолго до всех этих событий. Так что я совсем одна, тяжело», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Также она вспомнила, как в марте 2022 года на ее глазах гибли соседи и знакомые. «Дом полыхает после взрывов, внутри бабушка. Старенькая, 87 лет, не ходила сама. Сунешься в огонь — тоже погибнешь И мы с другими соседями стояли в оцепенении, смотря на пламя, пожиравшее стены. Пожарных команд не хватало: полгорода пылало. Масштабы разрушений были огромными», — отметила она.

Пенсионерка Алла Карповна поделилась, что ее старшей дочке, потерявшей во время обстрелов жилье, уже дали трехкомнатную квартиру возле моря. «Правда, пришлось собирать все необходимые документы и некоторое время ждать. Но дождались», — рассказала она.

Алла Карповна ждет, когда в Мариуполе отремонтируют дороги. Пока они остаются разбитыми, сообщила собеседница, уточнив, что мариупольцы относятся «с пониманием». Крайне сложно отстроить город фактически заново и привести его в идеальный вид. Жители готовы, чем могут, помогать, отметила она.

Валерий Иванович, который также пережил боевые действия в родном Мариуполе, не покидая его, сообщил NEWS.ru, что жильцы его дома восстанавливают собственными силами подъезд и придомовую территорию, чтобы ускорить процесс ремонта. Здание не было разрушено, уточнил мужчина, но оказалось крепко посечено осколками снарядов.

«И вот мы сами решили прибирать территорию, подъезды, гаражи. Справимся! Я крепкий, не смотрите, что выгляжу дедом. До войны занимался спортом, за комбинат Ильича бегал А сейчас мечтаем все об одном — чтоб война скорее закончилась и на нашей российской земле наступил бы мир. И на белорусской тоже. Я одобряю Путина и Лукашенко, они достойные политики. Не то что Зеленский этот, комик натовский. Надеюсь, ему скоро придет крышка», — говорит Валерий Иванович.

Как сейчас выглядит Мариуполь

Мариуполец Николай сообщил, что его частный дом целиком сгорел весной 2022-го. «В него попал снаряд. Видимо, боеприпас был с фосфорной „начинкой“. Потому что все моментально вспыхнуло. Не было никаких шансов потушить. Участок-то остался, с обгорелым строением. Но заново строить дом у меня нет ни средств, ни сил. В администрации Мариуполя пообещали дать взамен квартиру, я согласился. Пока не дали. Сказали, мы вам сами позвоним. Так что жду», — отметил в разговоре с NEWS.ru собеседник.

В декабре 2024 года во время «Итогов года» президент России Владимир Путин сообщил, что примерно 1700 домов в Мариуполе уже восстановлены, документы еще на 500 подготавливаются. Жители, потерявшие свое жилье в ходе боевых действий, обещал он, обязательно получат компенсации в виде квадратных метров в новых домах.

Заместитель председателя правительства России и куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин также неоднократно подчеркивал, что план по восстановлению Мариуполя выполняется. В 2025 году, по его словам, решено сделать упор на благоустройство улиц и общественных пространств.

Центр сейчас выглядит абсолютно типичным. Высятся разноцветные многоэтажки. Даже и не подумаешь, что три года назад здесь проходили боевые действия и не осталось практически ни одного целого дома. Много магазинов, продукты — в полном ассортименте. Как в любом другом городе России. Работают кафе.

«Кажется, только вчера проезжала по центру, было все разбито, а сегодня уже вырос большой дом. И магазины появились. Нашу школу также отремонтировали. Она была с пробоинами в стенах от взрывов, без окон. Некоторые классы были целиком разбиты. Теперь восстановили. Бесплатно выдают тетрадки, учебники и коробки с канцелярией. Учимся не на удаленке, а ходим в школу», — рассказала NEWS.ru ученица 10-го класса Александра.

На окраине города высятся руины завода «Азовсталь», в катакомбах которого прятались от ВС РФ боевики «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Согласно федеральным планам реконструкции города, здесь будет выстроен городской парк.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Металлургический комбинат «Азовсталь»

С какими проблемами столкнулись жители Мариуполя

Женщина средних лет Татьяна рассказала NEWS.ru, что в регионе пока не хватает учителей и врачей. «Новые больницы построены, с дорогостоящей аппаратурой. Но не хватает персонала. Возможно, кто-то из врачей большой России захочет приехать к нам работать. Мы бы приняли с распростертыми объятиями», — сказала она.

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