https://static.news.ru/photo/cba32088-5e02-11ea-9f2d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Логан» Фото: Marvel Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийский актёр Хью Джекман отметил трёхлетие со дня выхода фильма «Логан» с его участием. Он заявил, что это была «роль всей жизни».

Джекман опубликовал пост с фотографиями в образе Росомахи из серии фильмов «Люди Икс» вселенной Marvel.

Три года назад, в этот день... Вышел фильм «Логан». Спасибо вам за много (действительно много) лет пота, за курочку на пару и за роль всей моей жизни! — написал артист.

Канадский актёр Райан Рейнольдс решил подшутить над своим коллегой и выложил видео с фигуркой с торчащей из груди балкой.

Как писал NEWS.ru, Хью Джекман вернулся к роли Росомахи на несколько секунд. Он вышел на сцену во время одного из собственных концертов в футболке с изображением своего самого известного персонажа.