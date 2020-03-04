Австралийский актёр Хью Джекман отметил трёхлетие со дня выхода фильма «Логан» с его участием. Он заявил, что это была «роль всей жизни».
Джекман опубликовал пост с фотографиями в образе Росомахи из серии фильмов «Люди Икс» вселенной Marvel.
Три года назад, в этот день... Вышел фильм «Логан». Спасибо вам за много (действительно много) лет пота, за курочку на пару и за роль всей моей жизни! — написал артист.
Канадский актёр Райан Рейнольдс решил подшутить над своим коллегой и выложил видео с фигуркой с торчащей из груди балкой.
Как писал NEWS.ru, Хью Джекман вернулся к роли Росомахи на несколько секунд. Он вышел на сцену во время одного из собственных концертов в футболке с изображением своего самого известного персонажа.
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