Хуснуллин сообщил, к какому году в России исчезнут коммуналки

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Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что коммунальные квартиры могут исчезнуть в России к 2030 году.

Думаю, больший объём коммунальных квартир, то есть вопрос индивидуальной квартиры — либо в аренду, либо в собственность — будет решён к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем, — заявил Хуснуллин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Таким образом зампред российского правительства ответил на вопрос, когда каждый россиянин будет жить отдельно в своей или съёмной квартире.

Ранее сообщалось, что со столичного рынка недвижимости постепенно уходят коммунальные квартиры, где комнаты выделены в отдельные объекты и имеют собственные лицевые счета. Летом 2019 года в Москве продавалось около трёх тысяч таких комнат — на 4% меньше, чем годом ранее.

Как писал NEWS.ru, жительницу коммунальной квартиры на Конторской улице Санкт-Петербурга оштрафовали за оскорбление соседа. На кухне коммуналки женщина поругалась с соседом, унизив мужчину и его супругу. Оскорблённый петербуржец обратился с заявлением в прокуратуру, в результате проверки было возбуждено административное дело. Свидетели перепалки подтвердили слова мужчины, и нарушительнице был выписан штраф.