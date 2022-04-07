Хуснуллин рассказал о перспективах льготной ипотеки на вторичном рынке
Хуснуллин: льготная ипотека на вторичное жильё возможна только при недостатке нынешних мер
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:48, 07 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Введение льготной ипотеки на вторичное жильё возможно только в том случае, если мер по первичному жилью будет недостаточно. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает RT. По его словам, сейчас сильный рост демонстрирует семейная ипотека.
Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберём ипотечных проектов. У нас очень сильно пошла в рост ипотека для семьи с детьми, — отметил вице-премьер.
Обновлённая программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать в России с 1 апреля. Ставка составляет 12% годовых. Согласно постановлению правительства России от 29 марта, предельная сумма ипотечного кредита на новостройки с государственной поддержкой составит 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей в остальных регионах страны.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми.