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Хуснуллин рассказал о перспективах льготной ипотеки на вторичном рынке

Хуснуллин: льготная ипотека на вторичное жильё возможна только при недостатке нынешних мер
17:48, 07 апреля 2022
Хуснуллин рассказал о перспективах льготной ипотеки на вторичном рынке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Введение льготной ипотеки на вторичное жильё возможно только в том случае, если мер по первичному жилью будет недостаточно. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает RT. По его словам, сейчас сильный рост демонстрирует семейная ипотека.

Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберём ипотечных проектов. У нас очень сильно пошла в рост ипотека для семьи с детьми,отметил вице-премьер.

Обновлённая программа льготной ипотеки на новостройки начала действовать в России с 1 апреля. Ставка составляет 12% годовых. Согласно постановлению правительства России от 29 марта, предельная сумма ипотечного кредита на новостройки с государственной поддержкой составит 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми.

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