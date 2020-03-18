https://static.news.ru/photo/613ac336-692e-11ea-a85e-fa163e074e61_660.jpgМарат Хуснуллин (в центре)Фото: Минстрой России/facebook.com
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою разработать план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на строительных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.
Хуснуллин отчитался также, что необходимые шаги для продолжения бесперебойной работы российских строек обсуждаются в ежедневном формате.
Ведётся постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок, — цитирует пресс-службу ТАСС.
Сейчас в России официально подтверждены 147 случаев заражения COVID-2018. За сутки выявили 33 новых случая, из них 31 — в Москве. Врачи выписали уже пятерых выздоровевших, а ещё более 122 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавируса.
Как писал NEWS.ru, сейчас в Кирове врачи наблюдают за членами двух семей. Они ехали в вагоне поезда вместе с заразившейся в Германии коронавирусом кировчанкой.