https://static.news.ru/photo/613ac336-692e-11ea-a85e-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин (в центре) Фото: Минстрой России/facebook.com

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою разработать план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на строительных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе чиновника.

Хуснуллин отчитался также, что необходимые шаги для продолжения бесперебойной работы российских строек обсуждаются в ежедневном формате.

Ведётся постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Сейчас в России официально подтверждены 147 случаев заражения COVID-2018. За сутки выявили 33 новых случая, из них 31 — в Москве. Врачи выписали уже пятерых выздоровевших, а ещё более 122 тыс. человек прошли обследование на наличие коронавируса.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Кирове врачи наблюдают за членами двух семей. Они ехали в вагоне поезда вместе с заразившейся в Германии коронавирусом кировчанкой.