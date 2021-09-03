Хулиганы проникли в клетку к страусам и избили их в кубанском парке

Полиция города Славянска-на-Кубани начала доследственную проверку по факту хулиганства в городском парке. Пьяные дебоширы забрались в клетку со страусами и травмировали птиц. Об этом сообщает ТАСС.

В парке Северном Славянска-на-Кубани хулиганы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались в вольер со страусами. По данным местной полиции, мужчины кидались камнями в птиц, пинали их ногами, попутно обливая газировкой. Дело получило широкий резонанс после появления видео в Интернете. Отмечается, что охрана парка никаких решительных мер против пьяных выходок буйных дебоширов не принимала. Ролик опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Ранее в Казани произошло убийство из-за купюр «банка приколов». Мужчины совершили сделку по купле-продаже земельного участка на сумму 6 миллионов рублей. Убийца отдал кейс с суммой продавцу участка. Тот спустя короткое время увидел, что в чемодане не билеты банка России, а фальшивки из магазина дружеских шуток. Начался горячий спор, в ходе которого несостоявшийся аферист выстрелом из ружья убил продавца. Спустя считаные часы подозреваемый был задержан при попытке покинуть Казань.