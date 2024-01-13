Хулиганка панда, «нашествие» кенийцев, штраф Галкину: что будет дальше

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Верка Сердючка, Максим Галкин

Панда Катюша из Московского зоопарка похулиганила на медицинском осмотре, депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, для чего России нужны тысячи кенийцев, у шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Верки Сердючки возникли проблемы с законом в ОАЭ — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Малышка-панда оказалась хулиганкой

Панда Катюша похулиганила во время медосмотра у зоологов. Она отвязала мягкие бортики от кроватки и легонько покусала специалиста, который пытался измерить параметры ее туловища. Видеозапись процедуры опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На кадрах также представлена зоолог Ирина Овчинникова, которая работает с подросшей малышкой.

«Это был такой маленький комочек. Чудесная девочка, но малышкой тебя уже назвать сложно», — обратилась зоолог к Катюше.

Акулова также рассказала, что маленькая панда всему учится у матери Диндин. Директор зоопарка показала видео, на котором Катюша вслед за мамой собирает в пучок бамбук.

«Невероятно мило. Катюша учится от мамы абсолютно всему. Диндин собирает в пучок бамбук, и малышка научилась так же ловко орудовать лапкой», — добавила директор.

Кроме того, она предложила всем поклонникам бело-черных медведей посмотреть документальный фильм, в котором рассказывается о родителях малютки-панды.

«Еще в 2019 году мы проделали огромную работу над тем, чтобы принять еще маленьких тогда панда-дипломатов Жуи и Диндин. То, что панды живут в России, — безусловное доказательство крепкой дружбы России и Китая. Также я хочу поблагодарить всех людей, причастных к этой истории. Мы вместе проделали огромную работу, ее результат — первая рожденная в России панда — Катюша. И вот я вспомнила о фильме „Большое путешествие больших панд“, который рассказывает о процессе подготовки к приезду Жуи и Диндин. Этот фильм всего пару раз был в открытом доступе, поэтому я решила загрузить его на свой YouTube-канал, ведь, думаю, всем будет интересно пережить эти моменты так, как мы пережили их в 2019 году», — отметила Акулова.

Зачем России 10 тысяч кенийцев?

Кенийцы смогут устроиться на работу в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.ru руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что 10 тысяч граждан африканской страны — не такая большая цифра на фоне общего миграционного потока, в том числе из стран бывшего СССР.

«Мы находимся в уникальной ситуации: у нас крайне низкая безработица, мы нуждаемся в дополнительных трудовых ресурсах, дисбаланс рынка труда сохраняется. И, полагаю, там, где потребность есть, — сфера обслуживания, общепит, сельское хозяйство, строительство — возможно, именно там найдут свое применение кенийцы», — добавил Нилов.

Он подчеркнул, что востребованность кенийцев на российском рынке труда зависит от запросов работодателей. По словам депутата, планы африканского государства отправить в РФ своих граждан свидетельствуют об усилении сотрудничества РФ и Африки.

«Не зря в СССР, да и сегодня, огромное количество иностранных студентов проходят обучение в России, посмотрите, сколько лидеров стран имеют российское образование. С Африкой у нас выстраиваются принципиально новые отношения. В прошлом году у нас прошли два крупных международных мероприятия с участием делегаций африканских стран», — отметил Нилов.

Аналогичное мнение в беседе с «Российской газетой» выразил депутат от «Единой России», член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, кенийцы могут быть востребованы в сферах строительства и жилищно-коммунальных услуг.

«Статистика показывает, что порядка 40–50% всех трудовых мигрантов задействованы именно в этих отраслях. Не исключена и работа в сфере услуг, однако здесь все зависит от их знания языка. Уверен, найдутся и те, кто готов работать и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Ну а уже распределение по должностям будет зависеть от их квалификации», — объяснил депутат.

Колунов также развеял миф о том, что уровень зарплат у трудовых мигрантов ниже. Он уточнил, что у них средний по рынку достаток. Кроме того, подчеркнул депутат, заработная плата напрямую зависит от квалификации — чем она выше, тем выше и доход.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Галкина, Сердючки и Оксимирона возникли проблемы с законом в ОАЭ

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало Галкина на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, с проблемами с законом в Дубае также столкнулся украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

Как передает канал, Сердючке навсегда закрыли въезд на территорию ОАЭ после проведенного в 2022 году корпоратива, на котором арабские власти усмотрели признаки разжигания межнационального конфликта. В свою очередь, Галкин получил штраф из-за выступления в 2023-м, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями проукраинский лозунг. Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая пристально следит за выступлениями звезд, отмечает канал.

Запрет на выступления в ОАЭ и крупный штраф также грозят российскому рэперу Оксимирону. Причиной этому также стали антироссийские высказывания музыканта на концерте в Дубае. Сотрудники местных органов правопорядка проводят проверку в отношении музыканта на предмет разжигания межнациональной розни и запрещенных публичных политических заявлений. Максимальное наказание за подобное правонарушение — запрет на въезд в страну.

Комментируя ситуацию со штрафом Галкину, продюсер Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что власти ОАЭ хотели подыграть России, которую считают своим другом. Он добавил, что Объединенные Арабские Эмираты также поддерживают курс президента РФ Владимира Путина, поэтому наказали юмориста за критику России.

«ОАЭ проявляют дружественность во всем, даже в отношении к публичным личностям. На Востоке дружба проверяется по-настоящему, если уж друг, то во всех делах, на всю жизнь. Отсюда всеобщая поддержка, арабы нам подыграли, подыграли именно из-за солидарности с РФ, хотят видеть в России истинного друга. Не просто подыгрывают, а если друг, то ты должен поддерживать друга во всем», — добавил Рудченко.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

На эту ситуацию также отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова. Она заявила в своем Telegram-канале, что Галкин обещал «сально» (политически) не шутить, но, вероятно, передумал. По словам Ахмедовой, наказание в виде штрафа Галкин предпочел сам.

«Я думаю, он именно предпочел штраф, рассудив: отказ от политических шуток равен потере хоть какого-то зрительского интереса. Ведь тот контингент, что ходит к нему на концерты теперь <...>, приходит именно за политикой. На просто шутки к Галкину больше никогда не придут. На них бы могли прийти в России, но в России Галкин закончился. Он и просто пошутить-то теперь не сможет, слишком измельчал и окрысился. Он теперь заложник исключительно политических шуточек. К слову, несмешных. Все-таки чем больше злости и обиды в человеке, тем менее он смешон», — написала Ахмедова.

Она добавила, что юморист столкнулся с серьезной незадачей — за шутки над россиянами в «хлебных местах» начали штрафовать. А ведь в следующий раз, отметила Ахмедова, Галкину могут вовсе закрыть въезд и возможности выступать сузятся еще больше.

«Смеется тот, кто смеется последним», — резюмировала она.

Подписчики Ахмедовой поддержали ее мнение. Некоторые выразили благодарность ОАЭ за столь принципиальный подход к вопросу, другие сожалеют по поводу того, что в России пока нет подобной системы штрафов для артистов. Подписчики сошлись во мнении, что самое лучшее наказание для Галкина и подобных ему артистов — забвение.

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