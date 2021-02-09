Бояков предположил, что будет с «Гоголь-центром» после ухода Серебренникова

Театр — очень сложный организм. И новый человек может продолжить ту линию, что делал Кирилл, может изменить её. И в одном, и в другом случае возможен успех. А бывают ситуации, когда всё начинает загибаться. Я сложно отношусь к идеологии «Гоголь-центра», это был очень идеологический театр, но то, что творчески он был одним из лидеров, — это вызывает большое уважение. Это был живой театр, — рассказывает худрук МХАТ.