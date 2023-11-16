Художнице с пороком сердца дали 7 лет колонии: что сделала, реакция Собчак Суд приговорил художницу Скочиленко к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Александра Скочиленко

Суд Петербурга вынес приговор в отношении художницы и активистки Александры Скочиленко. За что ей дали срок, как отреагировали журналистка Ксения Собчак и режиссер Александр Сокуров?

Что сделала Скочиленко

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Скочиленко к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года», — сообщила пресс-служба судов Северной столицы.

Скочиленко признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации».

Пункт «д» части 2 данной статьи предусматривает наказание за дискредитацию российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Следствие установило, что в марте 2022 года Скочиленко заменила ряд ценников в магазине «Перекресток» на антивоенные стикеры. Это заметила одна из покупательниц, которая обратилась в правоохранительные органы. Всего в торговом зале были найдены три таких стикера.

«Следствие полагает, что 31.03.2022 не позднее 18:52, находясь в магазине „Перекресток“ на Малом пр. ВО, Скочиленко, действуя умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ», — отмечалось в публикации Telegram-канала объединенной пресс-службы судов Петербурга от 13 апреля 2022 года, когда Скочиленко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Что сказала Скочиленко в последнем слове на суде

По словам девушки, в ее действиях «нет состава преступления», так как она не распространяла информацию, которая была бы для нее заведомо ложной. Также она отметила, что ею не руководили мотивы ненависти и вражды.

«Мое дело простое как три копейки. Удивляется даже начальник СИЗО-5: „Да что там можно рассматривать в твоем деле?“ Замечу, что я сама упростила работу следствия — пошла на сотрудничество», — сказала художница в последнем слове.

Как отреагировали Собчак и Сокуров

На оглашение приговора Скочиленко пришел режиссер Александр Сокуров, который назвал судебный процесс «надругательством над народом, над человеком».

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала приговор Скочиленко «страшным».

«Очередной страшный приговор. 7 лет колонии по делу о фейках для петербургской художницы Саши Скочиленко. За замену ценников в магазине на антивоенные листовки», — написала журналистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Российский режиссер Александр Сокуров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в деле художницы Александры Скочиленко нет содержания и преступления. Он назвал приговор для женщины бедой, а ее дело — унижением судебного процесса.

«Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией. Общественное обсуждение должно быть, дискуссия общественная», — сказал он.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) готов оказать помощь приговоренной к семи годам лишения свободы Александре Скочиленко, если она и ее адвокаты обнаружат нарушения или искажения в деле, заявил «Газете.Ru» глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что не может комментировать решение суда.

«Если будут какие-то заявления, просьбы от нее, от адвокатов по этому процессу, тогда я готов как-то отреагировать. А вопрос справедливости, несправедливости — это не ко мне. Это эмоции. Если были, по их мнению, какие-то искажения, нарушения, готов рассматривать их заявления», — сказал он.

Какие проблемы со здоровьем есть у Скочиленко

У активистки был диагностирован порок сердца. Как уточняет Telegram-канал «Кровавая барыня», девушка из-за остановок сердца часто теряет сознание. На одно из заседаний ее привезли с монитором электрокардиограммы (монитор Холтера). Этот прибор в течение суток отслеживает работу сердечно-сосудистой системы для выявления возможных проблем.

Скочиленко страдает непереносимостью глютена. Отмечается, что в связи с этим она испытывала проблемы с приемом пищи из сухпайков в СИЗО.

«Просьбы защиты и главы СПЧ о переведении художницы под домашний арест были проигнорированы», — написала Собчак в Telegram-канале.

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