27 убитых в Донецке, взрывы под Петербургом: как ВСУ атакуют РФ 22 января

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецке в результате удара по рынку погибли 27 человек. Крым атаковали управляемыми ракетами, их сбили средствами ПВО. Режим повышенной готовности ввели в Ленинградской области из-за беспилотников. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО предотвратили удары по Крыму

Накануне в районе часа дня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили над городом «воздушную цель».

«Военные отражают атаку укронацистов. <...> Силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. <...> Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ тем временем отчиталось о трех уничтоженных управляемых ракетах. Их сбили в районе 14:00 и 14:30 над Черным морем у западного побережья полуострова.

Примерно в это же время глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Геническим округом уничтожили две ракеты, которые направлялись в сторону Крыма.

Около 15:16 в Севастополе снова объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя час.

Во время украинских попыток атаковать полуостров сервис Flightradar24 зафиксировал самолет ВМС США, который кружил над Черноморским побережьем Румынии в 250 километрах от Крыма.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ ударили по рынку в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 59 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 43).

На Горловском направлении украинские войска совершили 38 обстрелов, на Донецком — 17, а на Ясиноватском — четыре. По региону выпущено 210 боеприпасов. Повреждения получили 15 жилых домов, девять инфраструктурных объектов и 12 автомобилей.

Погибли 28 человек, еще 30 получили ранения. Большинство погибших (27 человек) — жители микрорайона Текстильщик в Донецке. Удары пришлись по рынку «Меркурий».

«В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка», — сообщил глава региона Денис Пушилин.

22 января в Донецке объявили днем траура по погибшим. Пушилин назвал случившееся «варварским актом агрессии».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил установить всех причастных к обстрелу рынка, в том числе тех, кто отдавал соответствующие приказы.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. В ближайшее время российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправится в Нью-Йорк, чтобы обсудить обстрел на заседании Совбеза ООН.

Режим повышенной готовности ввели в Петербурге

В ночь на 21 января в терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луги в Ленинградской области прогремели два взрыва. После этого на объекте начался пожар, который локализовали к утру.

Причиной взрывов, предположительно, стали два БПЛА. По данным Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», они направлялись в сторону Санкт-Петербурга. При подлете к городу аппараты изменили свой курс и полетели в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером в воскресенье Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что в Брянской области зафиксировали десять неопознанных летательных объектов. Их целью могла быть Северная столица.

Примерно в это же время в Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Правительство региона поручило силовикам и охранным предприятиям уничтожать беспилотники в случае их обнаружения.

Мирный житель погиб при обстреле Херсонской области

Украинские войска обстреляли поселок Днепряны в Новокаховском районе Херсонской области. В результате погиб пожилой мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на военное Следственное управление СК РФ.

«Украинские боевики произвели артиллерийский обстрел н. п. Днепряны, <...> среди мирного населения погиб мужчина 1952 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область

Накануне украинские дроны-камикадзе атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали на хуторе Балки и в селе Терезовка. Никто из местных жителей не пострадал.

«На хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В селе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль. Оперативные службы работают на местах», — сообщил глава региона.

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