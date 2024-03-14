Хозяйка кафе уехала из России после скандала с бойцом СВО MK.RU: выгнавшая бойца СВО владелица подмосковного кафе покинула Россию

Фото: Социальные сети

Алена Полякевич

Хозяйка подмосковного кафе Алена Полякевич, которая выгнала из своего заведения участника СВО, уехала из России, пишет MK.RU. По данным издания, женщина обосновалась в Грузии и уже устроилась в новую кофейню.

Как пишет MK.RU, в социальных сетях женщина заявила, что «у любой гордости есть последствия». При этом она назвала Россию любимой и родной страной.

В конце февраля владелицу кофейни в Люберцах оштрафовали на 45 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации армии после того, как она выставила за дверь участника специальной военной операции на Украине. Полякевич задержали после жалобы пророссийских активистов. Они пришли в заведение вместе с сотрудниками правоохранительных органов и написали на нее заявление. После этого в отношении девушки составили протокол и повезли в суд.

Причиной произошедшего стали посты девушки в соцсетях. Она рассказала, что в заведение зашел военный и «начал вести, мягко говоря, не очень», но она «за две минуты, без криков, мата и прочего уладила ситуацию».

Позднее ИА Regnum со ссылкой на родных Алены Полякевич сообщило, что ее двоюродный брат недавно получил осколочное ранение в зоне спецоперации и вернулся в Москву на реабилитацию. По информации агентства, отец россиянки также является участником СВО. Минобороны РФ эти данные не комментировало.