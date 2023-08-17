Хозяин махачкалинского склада с селитрой арестован после взрыва на АЗС

Фото: МЧС РФ

Басманный суд арестовал Эльдара Насрулаева — одного из подозреваемых в причастности к взрыву на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Арестованный является хозяином магазина удобрений, в котором хранилась аммиачная селитра. По версии следствия, нарушение правил хранения агрохимикатов могло стать причиной трагедии.

Подозреваемый был доставлен в Москву из Дагестана 17 августа. По данным пресс-службы Басманного суда, Насрулаеву предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель 35 человек.

Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале произошел в минувший понедельник, 14 августа. Жертвами происшествия в Дагестане стали 35 человек, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Спецборт МЧС России доставил 16 человек в Москву для оказания высококвалифицированной медпомощи. Как сообщалось ранее, эксперты столкнулись со сложностями при опознании погибших. Это обусловлено тем, что в результате взрыва их тела сильно обгорели. Родственников пропавших без вести попросили обратиться в морг для сбора образцов.