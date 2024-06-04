«Хотят срубить денег»: комбат Тарасов оценил подготовку наемников ВСУ Комбат Тарасов: наемники из-за рубежа едут на Украину «срубить денег»

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Многие зарубежные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, никакие не суперсолдаты, часть из них приезжает с целью «срубить денег», рассказал aif.ru комбат добровольцев Алексей Тарасов с позывным Дядька. Он отметил, что среди наемных солдат также есть и хорошо подготовленные бойцы.

Никакие это не суперсолдаты. Есть среди них опытные военные, а есть те, кто приехал на Украину, чтобы «срубить денег». Но максимум, что у них выйдет, так это найти здесь себе могилу, — сказал Тарасов.

Накануне сообщалось, что российские военные под Харьковом взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Он был схвачен во время боя в районе села Липцы. Боец носил французский патч на униформе. Во время пленения он просил не стрелять на французском языке.

Ранее МИД Бразилии объявил, что считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся в зону боевых действий на Украину. Решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их семьями. Власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы согласно действующему законодательству, уточнял представитель ведомства.

В конце апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на стороне украинской армии в тот момент участвовало свыше 3100 наемников из разных стран. Он уточнил, что 816 человек прибыли из США, 719 из Канады, 694 и 712 бойцов из Великобритании и Грузии соответственно.