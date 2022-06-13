«Хорошо работает»: вице-премьер Борисов оценил российское оружие на Украине Вице-премьер Борисов: российское вооружение хорошо работает в ходе спецоперации на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российское высокоточное оружие хорошо показало себя в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, оно подтвердило свою способность поражать «сложные объекты».

Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения, — рассказал Борисов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия», поскольку страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. В этой связи особую важность приобретает рост огневой мощи, который позволяет выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до прямого контакта воинских подразделений.

Борисов предположил, что в дальнейшем в ходе вооружённых конфликтов более широко начнут применяться роботизированные средства, в том числе наземные, надводные и подводные. Вице-премьер рассказал, что работа такого оружия основана на «новых физических принципах», включая лазерную тематику и электромагнитное оружие.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новое вооружение. По словам главы государства, российские ПВО «щелкают их как орехи». Путин сообщил, что Вооружённые силы России вывели из строя «десятки» единиц военной техники иностранного производства.