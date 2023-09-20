«Хорошая советская семья»: Пенкин высказался о Добронравове и Пахмутовой Пенкин назвал пару Добронравова и Пахмутовой хорошей советской семьей

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Николай Добронравов и Александра Пахмутова прожили вместе более 60 лет, напомнил в беседе с NEWS.ru Сергей Пенкин. По его словам, это является показателем. Добронравов и Пахмутова были «хорошей советской семьей», добавил Пенкин.

Уходят такие люди, которые не заменимы никем. Александра Николаевна и Николай Николаевич прожили больше 60 лет вместе. Это показатель, что это была хорошая советская семья, — отметил Пенкин.

Добронравов был человеком с большой буквы, считает певец. Он выразил надежду, что песни поэта пройдут через поколения и их услышит еще множество людей.

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни в результате длительной и тяжелой болезни. 20 сентября состоялось прощание с артистом, на нем присутствовали многие российские знаменитости.

Певица Зара призналась, что беспокоится за состояние Александры Пахмутовой, которая осталась после смерти мужа совсем одна. По ее словам, артистка прошла с супругом весь жизненный путь, за это время они стали одним целым.

Ранее Пенкин назвал Добронравова «глыбой и величиной». Со смертью поэта ушла целая эпоха, отметил он. Таких артистов необходимо ценить и беречь при жизни, ведь уже их остается единицы.