1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В России живет более 1 млн людей с ВИЧ-инфекцией. Они постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют. Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости? За диагнозом всегда стоит конкретный человек и его жизнь. Герой нашего выпуска — Никита. Он поделился своей историей и готов говорить о ней. Как он впервые узнал о диагнозе, как принял его и как живет уже 5 лет с ВИЧ-инфекцией — в новом видео NEWS.ru.