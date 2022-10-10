«Холодный расчет»: политолог о реакции Москвы на теракт на Крымском мосту Политолог Простаков: не стоит ждать немедленного ответа Москвы на теракт на Крымском мосту

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Москва сразу не ответила Киеву на теракт на Крымском мосту по причине того, что у России существуют определенные планы на этот счет, заявил эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков в беседе с «ПолитРоссией». По его словам, ждать немедленного ответа не стоит, поскольку российские власти будут действовать не эмоционально и не впопыхах, а расчетливо и эффективно.

Это, безусловно, важно, так как влияет на настроение в обществе. Без этого могут произойти изменения, выгодные противнику, — заметил эксперт.

Простаков убеждён, что в условиях вооружённого противостояния поставлен вопрос о боевой целесообразности тех или иных действий. Теракт украинских спецслужб, направленный на подрыв гражданского объекта, в очередной раз подтвердил, что Россия должна продолжать военную операцию и добиться полного разгрома всех украинских вооружённых формирований и капитуляции киевского режима. Теракты можно предотвратить только уничтожением заказчиков и исполнителей, считает он.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении российского полуострова. По имеющейся информации, три человека погибли.

Утром 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным очевидцев и представителей власти, в городе было слышно несколько серий «прилетов», информацию подтвердил и мэр столицы Украины Виталий Кличко. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбила окна в общественном транспорте. Также раскаты зафиксированы во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на западе страны отключено электричество.