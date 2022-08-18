Хоккеист Овечкин объяснил, почему готовится к сезону в одиночку Хоккеист Овечкин рассказал, что привык готовиться к сезону самостоятельно

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил в интервью «360», что готовится к новому сезону в Национальной хоккейной лиге отдельно от команды и занимается лишь с персональным тренером. По словам спортсмена, он привык тренироваться самостоятельно и обращать внимание только на те моменты, которые ему понадобятся в дальнейшем.

На протяжении 15 лет я тренируюсь и готовлюсь к сезону один, лишь вместе с тренером готовимся к сезону. Я привык готовиться самостоятельно и делать те моменты, которые мне понадобятся в дальнейшем, — сказал Овечкин.

По его признанию, он не потерял мотивацию в походе за еще одним Кубком Стэнли, однако для его завоевания должны сойтись многие факторы, в том числе удача.

Отмечается, что вместе с «Вашингтоном» Овечкин побеждал в Кубке Стэнли в 2018 году. Хоккеист занимает третье место в списке снайперов в истории НХЛ. На счету 36-летнего россиянина 780 заброшенных шайб, он уступает Горди Хоу (801) и Гретцки (894).