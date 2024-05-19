Ходорковский вынес мрачный приговор Украине: новости СВО на вечер 19 мая

Фото: МО РФ

Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил уверенность, что Украина и Запад проиграли в конфликте с Россией. По его мнению, российская армия к концу года возьмет под свой контроль Харьков, а затем Одессу.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Ходорковский сделал заявление о поражении Киева и Запада в украинском конфликте, боясь прослыть маргиналом. По его словам, Ходорковский объективно оценил ситуацию, понимая, что российская сторона еще не задействовала все имеющиеся у нее инструменты.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 19 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в зоне СВО

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает об уничтожении в результате ударов по Украине крупнейшей в стране газокомпрессорной станции «Бильче-Волица». Как уточняет канал, объект находится во Львовской области на западе Украины. Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище объемом 17 млрд кубометров топлива является крупнейшим на Украине и вторым по мощности в Европе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС России ликвидировали живую силу и технику Иностранного легиона Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно сводке ведомства, также поражение нанесено двум механизированным бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районах сел Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что Вооруженные силы Украины направили к Волчанску в Харьковской области дополнительные подразделения. В каком количестве стягивается подкрепление, не уточняется.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ПВО сбила свыше 10 ракет ATACMS

Согласно сообщению Минобороны, группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 105 военных. Группировка «Север» отбила пять контратак ВСУ в районах Волчанска, Липцов, Тихого Харьковской области.

В свою очередь бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, уничтожив до 440 бойцов ВСУ. Бойцы «Юга» улучшили положение по переднему краю и отбили атаку ВСУ у Новомихайловки.

Средства ПВО за сутки сбили 103 украинских беспилотника, 12 ракет ATACMS и четыре бомбы Hammer. Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отбила семь украинских контратак.

Фото: МО РФ

В Британии озвучили плохие новости для ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. Он отметил, что потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%. Кроме того, командование ВСУ вынуждено постоянно перебрасывать элитные бригады с одного направления на другое, добавил военный специалист.

Продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева, пишет китайское издание Sohu. Аналитики считают, что президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.

Украину обвинили в разрушении НАТО

НАТО с треском провалила крупнейшее после завершения холодной войны испытание, пишет The Guardian, имея в виду битву за Украину. По словам автора статьи, президент России Владимир Путин «в ударе», тогда как целесообразность сохранения Североатлантического альянса оказалась под сомнением.

Власти Великобритании не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией, заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему Королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном дроны и ракеты, но отказались помогать с этим Украине. Он подчеркнул, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. Он уверен, что Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

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