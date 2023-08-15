Ходаковский заманил ВСУ в романтичный капкан: что пишут военкоры 15 августа Что пишут военкоры в своих Telegram-каналах

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Российские военные корреспонденты и блогеры поделились мнением об основных событиях специальной военной операции на Украине. Поддубный объяснил переброску резервов под Купянск. Коц не поддержал идею принятия Украины в НАТО по частям. Авторы Telegram-канала «Рыбарь» и Андрей Медведев не согласились с депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, назвавшим технику НАТО барахлом. Что пишут военкоры 15 августа — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «Генштаб ВСУ перебрасывает резервы под Купянск»

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что Генштаб ВСУ перебрасывает под Купянск не самые боеспособные резервы.

«Противник перебрасывает резервы на Краснолиманский и Купянский участки фронта. Купянское направление — зона ответственности подразделений Западной группировки ВС РФ. Бойцы ежедневно успешно отражают контратаки украинских формирований, выбивая технику и живую силу противника ударами авиации и огнем артиллерии. Что до резервов противника, то вряд ли это будут элитные подразделения. Вероятно, на переднюю линию вновь отправят плохо обученных, наспех мобилизованных украинских мужиков», — полагает журналист.

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил о переброске резервов украинских военных на Краснолиманское и Купянское направления. Украинским военным отдан приказ на построение эшелонированной обороны, подчеркнул он.

Александр Коц — о вступлении Украины в НАТО по частям: «Военные базы появятся в Харькове»

Военный корреспондент Александр Коц раскритиковал план главы офиса генсека НАТО Стиана Йенсена, который допустил принятие Украины в Альянс при условии территориальных уступок России.

«Большое спасибо, но нет. Согласимся сейчас на такую сделку — и через несколько лет военные базы НАТО появятся в Харькове, Одессе и Славянске. Крайне сомнительно, что Украина перестанет наносить удары по российской территории. Скорее, наоборот, усилит, а на все претензии будет заявлять, что мы сами себя обстреляли. Восемь лет Минских соглашений доказали, что для западных покровителей Киева такого объяснения вполне достаточно», — отмечает журналист.

Стиан Йенсен во время групповых дебатов в норвежском Арендале озвучил свой сценарий принятия Украины в НАТО. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал эту идею любопытной.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Зенитный ракетный комплекс Patriot

Андрей Руденко: «Украинский военный ресурс почти исчерпан»

Военный репортер Андрей Руденко согласился с оценкой министра обороны Сергея Шойгу, что ВСУ исчерпали почти весь военный ресурс. Об этом, по его мнению, можно судить по интенсивности атак на территории России.

«ВСУ запускают единичные беспилотники ради „информационных побед“ и попыток вызвать панику у россиян, а с российской стороны летят по 20 ракет, имеющих целью исключительно важные для ВСУ объекты. Например, аэродром в Староконстантиновке, откуда взлетают самолеты, несущие хваленые Storm Shadow. Также были поражены объекты в западных областях Украины, где концентрируется западная помощь, и важные цели в прифронтовых Харьковской и Днепропетровской областях. Сергей Шойгу абсолютно обоснованно делает выводы о потенциале ВСУ», — считает журналист.

Исходя из предварительных итогов боевых действий, военный потенциал Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Рыбарь»: «Говорить о провале наступления ВСУ преждевременно»

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» считают, что депутат Госдумы Андрей Гурулев преждевременно начал говорить о провале наступления ВСУ и называть вооружение НАТО барахлом.

«Худшее, что можно сделать в условиях продолжающихся тяжелых боев на нескольких участках фронта, — заниматься шапкозакидательством, говорить про провал наступления ВСУ и делить шкуру неубитого медведя. Именно этим, похоже, и занялся депутат Андрей Гурулев. И НАТО воевать не умеет, и стратегия Альянса плохая, и западное оружие „барахло“. Убеждения про глупого противника привели к чувствительным неудачам на поле боя в прошлом году», — считают авторы Telegram-канала.

Андрей Медведев: «ВСУ сломались о стальную волю российского солдата и офицера»

Публицист Андрей Медведев также не согласился с оценкой западной техники депутатом Гурулевым, который назвал ее барахлом. По мнению журналиста, наступление ВСУ удалось остановить за счет доблести российских военнослужащих.

«ВСУ сломались в наступлении не потому, что натовская техника плохая, — отличная техника. И не потому, что у них плохие спецы в штабах сидят. ВСУ сломались о стальную волю российского солдата и офицера», — подчеркнул Медведев.

Фото: МО РФ

Тимофей Ермаков — о ситуации в Работино: «Подбили два Bradley и два танка»

Военный блогер Тимофей Ермаков со ссылкой на военнослужащих, находящихся под Работино, рассказал, что в ночь на 15 августа в районе населенного пункта ВС РФ уничтожили несколько единиц бронетехники, включая танки.

«Вчера ночью противник предпринял несколько попыток прорыва. Было подбито два „Брэдли“ и два танка, один танк точно был Т-72. Пехота врага была отрезана нашей артиллерией. И после первого наката, когда пожгли им технику, парни ударили ПТУРами, и вражеская пехота отступила», — сообщил Ермаков.

Илья Крамник назвал проблему оснащения подлодок ракетами «Циркон»

Военный аналитик Илья Крамник прокомментировал информацию о том, что атомные подводные лодки проекта 885 штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон» дальностью свыше 1000 километров. По мнению эксперта, для наведения ракет нужны противолодочные самолеты, которых в ВС РФ немного.

«Проблема, собственно, прежняя: к ракете подобной дальности должна прилагаться соответствующая инфраструктура целеуказания. Без нее ракета дальностью 1000+ км заметно теряет ценность. Часть этой инфраструктуры есть в виде „Лианы“, но для нормальной работы не хватает авиационной составляющей, которая в виде немногочисленных Ту-142 и Ил-38 нуждается в заметном расширении и обновлении. Вопросы самих носителей тоже надо рассматривать отдельно — по их численности и по их оснащению», — подчеркивает Крамник.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее сообщил, что многоцелевые ударные АПЛ проектов 885 и 885М штатно вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Александр Ходаковский: «Противник бежал, бросив трофеи»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, как вверенные ему подразделения заманили противника в своеобразный капкан.

«Улучшив, как ему казалось, своё положение, противник попытался начать двигаться в сторону посёлка с романтическим названием Заветное Желание. Успеха не имеет, несёт потери. Приободренные продвижением южнее и будучи не сильно осведомлены о цене, отдельные подразделения противника решили попытать счастья на своём участке — правее (с нашей стороны) Новомайорского. В результате несколько человек убиты и ранены, при бегстве брошены трофеи», — доложил Александр Ходаковский.

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