Ходаковский выдержкой из письма объяснил, что значит быть русским Ходаковский: понятие «быть русским» уходит за географические границы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слово «русский» содержит в себе не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека, привел выдержки из письма заместитель главы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский в Telegram-канале. Так он объяснил, что значит быть русским и как важно в наше время рассуждать на эту тему. По его словам, это особенно необходимо в контексте воспитания детей.

Россия. Она уникальна своей дорогой в небо. Здесь наша память о тех, кто своим примером зажег наше сердце, изменил нашу жизнь, нашу цель. Став частью нас самих, они непрестанно рождают в нас импульс для движения, не дают сердцу потухнуть. Слово «русский» содержит в себе не столько этногенетический смысл, сколько нравственно-религиозную суть человека, — говорится в части письма.

Ходаковский также вспомнил о недавнем разговоре при участии генерала из Чечни, который рассказал о проведении генетической экспертизы. Знакомые военного из числа русских хотели установить этнический состав, чтобы просто удовлетворить научное любопытство. Как оказалось, «русские» гены у них не являются доминантными. Приводя выдержки из письма, Ходаковский указал на то, что понятие «быть русским» уходит далеко за географические границы и проявляется у людей в других странах в их особом отношении к своему Отечеству.

Ранее Ходаковский заявил, что РФ устояла после распада Советского Союза благодаря централизации власти и отказу от игр в «демократию». По его словам, в государстве удалось сформировать элиту, ядро которой ориентировалось только на Россию.