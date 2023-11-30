Ходаковский рассказал о росте дефицита сил у Украины Ходаковский: дефицит ресурсов у противника растет

Фото: МО Украины

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил, что дефицит сил у Украины нарастает. По его словам, прежде всего ВСУ испытывают нехватку живой силы.

Все-таки человеческий фактор в очередной раз доказывает свое верховенство: нет «человеков» — никакие технологии их не заменят. Это, конечно, не повод, чтобы не развивать технологии, но повторюсь: в конечном итоге финальную точку во всех военных процессах ставит все тот же живой человек, — написал Ходаковский.

Он добавил, что Украина и далее будет пытаться «демонстрировать хорошую мину при плохой игре». Однако разность потенциалов двух стран в итоге станет определяющей в конфликте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что объявление Киевом всеобщей мобилизации приведет к бунту из-за отсутствия мотивации у жителей воевать. По его словам, на Украине складывается тяжелая ситуация, поскольку ВСУ до сих пор не демобилизовали граждан с инвалидностью, в том числе которые лишились конечностей. Олейник также подчеркнул, что каждый месяц украинской армии необходимо 50–60 тысяч дополнительных солдат.