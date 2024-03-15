Ходаковский раскрыл планы Киева на удары по России в преддверии выборов Ходаковский: ВКС РФ и Росгвардия заранее готовились к атакам ВСУ под Белгородом

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России и Росгвардия заранее готовились к отражению атак Вооруженных сил Украины под Белгородом, заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. По его словам, Киев в преддверии выборов президента готовил не только военную операцию и удары по инфраструктуре, но и серию терактов против представителей власти.

Ходаковский отметил, что военные и силовые структуры России знали заранее о предполагаемых планах ВСУ атаковать Белгородскую область в преддверии голосования. По его информации, в атаке, по разным оценкам, могло быть задействовано до 3 тысяч человек.

Готовиться к вторжению противника мы начали еще до падения Авдеевки, усиливая рубежи доступными резервами. Но главной мерой по срыву планов Украины было, конечно, наше наступление. Лучшие расчеты БПЛА ВКС и спецназа Росгвардии загодя приступили к изучению театра предполагаемых действий, готовясь к встрече противника, — написал он.

По информации офицера, Росгвардия ввела свои боевые подразделения на рубежи обороны и сорвала планы Киева на военную операцию ВСУ в Белгороде. Он отметил, что позволило сузить боевые действия до приграничных столкновений.

Также Ходаковскому стало известно о планах Украины провести масштабную «акцию устрашения» на территории новых российских регионов. Офицер утверждает, что Киев готовил серию терактов, направленную на устранение представителей власти и других значимых фигур.

Вся агентурная сеть противника была активизирована и получила задачи, в зависимости от уровня компетенций. Очень хотелось, чтобы все выглядело масштабно и чтобы никто не усомнился в том, что «карающая длань» настигнет всякого. Но коллеги из ФСБ реализовали свои возможности и вскрыли большинство приготовлений, — рассказал Ходаковский.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня «Вампир». По информации ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона семь снарядов.