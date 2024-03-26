Ходаковский ответил на вопрос, что делать со смертной казнью в России Ходаковский: решение о смертной казни должен принимать только президент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что испытывает двойственные чувства по вопросу возвращения смертной казни в России на фоне трагических событий в красногорском «Крокусе». По его словам, с одной стороны террористов и так ждет тяжелая и мучительная смерть, а с другой стороны — хочется акта возмездия за этот поступок.

Читаю высказывания про возвращение смертной казни, и моя гуманистическая часть согласна и с Андреем Медведевым, и с Владимиром Легойдой, и с другими, кто выступает против реанимации этой крайней меры. Но в данный момент все мое нутро взывает к возмездию. Скажу более — нутро почти всей страны взывает к возмездию, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, после решения суда о пожизненном заключении для террористов десятки миллионов граждан страны почувствуют себя «терпилами». Ходаковский добавил, что период примирения с этим решением может затянуться, а заказчик теракта остался безнаказанным. С другой стороны, исполнители атаки в прямой зоне досягаемости. Он напомнил, что в России ране практиковали смертельные казни, и делалось это не ради кровожадности, но такая практика периодически приводила к смертям несправедливо обвиненных. Он предложил, чтобы право на решение о смертной казни было у одного человека — лидера страны.

Поэтому я согласен, что этот инструмент не должен оказаться в руках коррумпированных и безразличных чиновников, которые его используют не по назначению. У главы нашей страны есть право помилования — пусть право отнимать жизнь будет только в его руках, — заключил Ходаковский.

Ранее сообщалось, что в России разделились мнения о том, следует ли отменить мораторий на смертную казнь. Например, депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что высшая мера наказания необходима, а член ЕСПЧ Елена Меркачева отмечает, что смертная казнь не приводит к снижению количества преступлений.